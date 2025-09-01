الرئيس الكوري الشمالي يتفقد خطا جديدا لإنتاج الصواريخ قبل رحلته إلى الصين

تفقّد الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون خطا جديدا لإنتاج الصواريخ، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، وذلك قبل الانطلاق في رحلة إلى الصين لحضور عرض عسكري ضخم في بكين.



وقام كيم بجولة في مصنع للذخيرة الأحد، قائلا إن "القدرة على إنتاج الصواريخ ازدادت بسرعة" في البلاد.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم صادق خلال زيارته على "ثلاث خطط جديدة طويلة المدى تتعلق بالقدرة على إنتاج الصواريخ".



وأرسلت بيونغ يانغ صواريخ وأسلحة أخرى إلى روسيا لمساعدتها في حربها ضد أوكرانيا، بالإضافة إلى آلاف الجنود، بحسب وكالات الاستخبارات الكورية الجنوبية والغربية.



وتأتي جولة كيم قبل رحلته إلى بكين حيث سينضم إلى زعماء من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور عرض عسكري في العاصمة الصينية.



وينظر كثر إلى هذا العرض الذي تنظمه بكين احتفالا بالذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، على أنه أول تجمع دولي متعدد الأطراف يشارك فيه الزعيم الكوري الشمالي.