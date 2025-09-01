بوتين يدافع عن غزو أوكرانيا ويحمّل الغرب المسؤولية

دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، عن الهجوم العسكري الواسع الذي بدأته موسكو على أوكرانيا قبل أكثر من ثلاثة أعوام.وقال بوتين في كلمة أثناء القمة المنعقدة في مدينة تيانجين الصينية: "هذه الأزمة لم تكن ناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، بل كانت نتيجة انقلاب في أوكرانيا دعمه وتسبّب به الغرب".وأضاف: "السبب الثاني لهذه الأزمة هو المحاولات الدائمة للغرب لجرّ أوكرانيا الى حلف شمال الأطلسي".