مقتل نحو 500 وإصابة 1000 جراء زلزال في شرق أفغانستان

ذكر التلفزيون الوطني الأفغاني (آر.تي.إيه) أن نحو 500 شخص قتلوا وأصيب ألف آخرون في زلزال ضرب شرق أفغانستان.



وأفادت سلطات الصحة في حكومة طالبان في كابول بأنها لا تزال تعمل على تأكيد العدد الرسمي للقتلى مع العمل على الوصول إلى المناطق النائية.