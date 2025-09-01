الأخبار
ألمانيا تدعو إسرائيل إلى تحسين الظروف الإنسانية في غزة بشكل عاجل

أخبار دولية
2025-09-01 | 01:06
مشاهدات عالية
ألمانيا تدعو إسرائيل إلى تحسين الظروف الإنسانية في غزة بشكل عاجل
ألمانيا تدعو إسرائيل إلى تحسين الظروف الإنسانية في غزة بشكل عاجل

دعت برلين إسرائيل الى تحسين الظروف الإنسانية في قطاع غزة بشكل عاجل، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها مسؤول حكومي ألماني الاثنين قبيل زيارة الى الدولة العبرية والأراضي الفلسطينية. 
     
وألمانيا هي من أبرز داعمي إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول 2023. لكن حكومة المستشار فريدريش ميرتس بدلت في الآونة الأخيرة من لهجتها حيال الدولة العبرية على خلفية الأوضاع الانسانية الكارثية في القطاع المحاصر.
     
وقال ممثل الحكومة الألمانية لحقوق الانسان والمساعدات الانسانية لارس كاستيلوتشي إن "على الحكومة الإسرائيلية تحسين الوضع الانساني في غزة من دون تأخير، بشكل كامل، مستدام، وبما يتوافق مع المبادىء الانسانية والقانون الدولي".
     
وندد بمعاناة المدنيين خصوصًا الأطفال "الذين لا يتحملون أي ذنب أو مسؤولية".
     
وأشار الى أن ألمانيا زادت كمية المساعدات الانسانية المرسلة الى غزة "مرات عدة"، لكنها "تظل غير مجدية" طالما أنها لا تبلغ المحتاجين.
     
وفي حين جدد كاستيلوتشي "المسؤولية الخاصة" لألمانيا حيال أمن إسرائيل وضرورة "الافراج الفوري" عن الرهائن المحتجزين في القطاع، شدد على ضرورة وقف إطلاق النار والتوصل الى تسوية سياسية دائمة وفق حل الدولتين. 

     

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
08:53

شام مصطفى البوبلي غادرت منزل زوجها إلى جهة مجهولة ولم تعد... هل تعرفون شيئًا عنها؟

LBCI
أمن وقضاء
03:36

"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)

LBCI
أمن وقضاء
23:45

أدرعي: قضينا على أحد عناصر حزب الله في النبطية

LBCI
أخبار لبنان
01:48

حاصباني لبري: طرحك جاء متأخراً

LBCI
أخبار دولية
13:33

فرنسا تتحضر للحرب!

LBCI
خبر عاجل
09:07

وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل المتحدث بإسم الجناح العسكري لحماس

LBCI
خبر عاجل
06:49

نتنياهو: استهدفنا المتحدث باسم الجناح العسكريّ لـ"حماس" أبو عبيدة

LBCI
أمن وقضاء
13:14

النازحون السوريون يعودون بأعداد كبيرة إلى بلادهم... صفوف طويلة من الحافلات على الحدود

