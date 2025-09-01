ألمانيا تدعو إسرائيل إلى تحسين الظروف الإنسانية في غزة بشكل عاجل

دعت برلين إسرائيل الى تحسين الظروف الإنسانية في قطاع غزة بشكل عاجل، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها مسؤول حكومي ألماني الاثنين قبيل زيارة الى الدولة العبرية والأراضي الفلسطينية.



وألمانيا هي من أبرز داعمي إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول 2023. لكن حكومة المستشار فريدريش ميرتس بدلت في الآونة الأخيرة من لهجتها حيال الدولة العبرية على خلفية الأوضاع الانسانية الكارثية في القطاع المحاصر.



وقال ممثل الحكومة الألمانية لحقوق الانسان والمساعدات الانسانية لارس كاستيلوتشي إن "على الحكومة الإسرائيلية تحسين الوضع الانساني في غزة من دون تأخير، بشكل كامل، مستدام، وبما يتوافق مع المبادىء الانسانية والقانون الدولي".



وندد بمعاناة المدنيين خصوصًا الأطفال "الذين لا يتحملون أي ذنب أو مسؤولية".



وأشار الى أن ألمانيا زادت كمية المساعدات الانسانية المرسلة الى غزة "مرات عدة"، لكنها "تظل غير مجدية" طالما أنها لا تبلغ المحتاجين.



وفي حين جدد كاستيلوتشي "المسؤولية الخاصة" لألمانيا حيال أمن إسرائيل وضرورة "الافراج الفوري" عن الرهائن المحتجزين في القطاع، شدد على ضرورة وقف إطلاق النار والتوصل الى تسوية سياسية دائمة وفق حل الدولتين.



