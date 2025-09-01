رئيس الوزراء الهندي يلتقي بوتين في قمة منظمة شنغهاي

التقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الاثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين بشمال الصين، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية في نيودلهي.



بدوره، نشر مودي عبر حسابه على إكس صورة تجمعه ببوتين، مرفقة بتعليق جاء فيه: "المحادثات معه دائمًا ما تكون مفيدة".



ويأتي الاجتماع في وقت يواجه البلدان ضغوطًا أميركية على خلفية الحرب في أوكرانيا وشراء الهند النفط من روسيا.