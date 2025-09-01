622 قتيلًا على الأقل جراء الزلزال في أفغانستان

قتل 622 شخصًا على الأقل وأصيب أكثر من 1500 جراء الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان ليل الأحد وبلغت شدته ست درجات، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية وكالة فرانس برس الاثنين.



وقال المتحدث باسم الوزارة عبد المتين قاني إن "610 أشخاص قتلوا وأصيب 1300 في ولاية كونار حيث دمرت العديد من المنازل"، مشيرًا الى أن 12 شخصا قتلوا كذلك في ولاية ننكرهار.



وكان مسؤولون محليون وهيئة المسح الجيولوجي الأميركي أفادوا مساء الأحد بأن مركز الزلزال الذي ضرب على عمق ضحل نسبيًا بلغ ثمانية كيلومترات، يقع على مسافة 27 كيلومترًا شرق مدينة جلال آباد في ولاية ننكرهار.