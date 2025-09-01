الأخبار
622 قتيلًا على الأقل جراء الزلزال في أفغانستان
أخبار دولية
2025-09-01 | 02:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
622 قتيلًا على الأقل جراء الزلزال في أفغانستان
قتل 622 شخصًا على الأقل وأصيب أكثر من 1500 جراء الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان ليل الأحد وبلغت شدته ست درجات، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية وكالة فرانس برس الاثنين.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد المتين قاني إن "610 أشخاص قتلوا وأصيب 1300 في ولاية كونار حيث دمرت العديد من المنازل"، مشيرًا الى أن 12 شخصا قتلوا كذلك في ولاية ننكرهار.
وكان مسؤولون محليون وهيئة المسح الجيولوجي الأميركي أفادوا مساء الأحد بأن مركز الزلزال الذي ضرب على عمق ضحل نسبيًا بلغ ثمانية كيلومترات، يقع على مسافة 27 كيلومترًا شرق مدينة جلال آباد في ولاية ننكرهار.
أخبار دولية
قتيلًا
الأقل
الزلزال
أفغانستان
التالي
الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة مملوكة لشركة إسرائيلية بالقرب من ميناء ينبع السعودي
رئيس الوزراء الهندي يلتقي بوتين في قمة منظمة شنغهاي
السابق
آخر الأخبار
02:01
أخبار دولية
04:42
آخر الأخبار
04:15
أخبار دولية
01:05
أخبار دولية
05:11
أخبار دولية
05:10
أخبار دولية
05:06
أخبار دولية
04:53
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
أمن وقضاء
04:56
أخبار لبنان
05:14
صحف اليوم
05:29
أخبار دولية
05:06
آخر الأخبار
03:52
أخبار دولية
03:21
تقارير نشرة الاخبار
13:39
رياضة
13:36
علوم وتكنولوجيا
13:35
أخبار دولية
13:33
أخبار دولية
13:33
أخبار دولية
13:30
أخبار دولية
13:28
1
أمن وقضاء
08:53
أمن وقضاء
03:36
أمن وقضاء
23:45
أخبار لبنان
01:48
أخبار دولية
13:33
خبر عاجل
09:07
خبر عاجل
06:49
أمن وقضاء
13:14
