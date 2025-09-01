الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة مملوكة لشركة إسرائيلية بالقرب من ميناء ينبع السعودي

أعلن الحوثيون في اليمن، اطلاق صاروخ باليستي باتجاه ناقلة مملوكة لشركة إسرائيلية وترفع علم ليبريا بالقرب من ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر.وذكر الحوثيون في بيان، أنهم استهدفوا السفينة سكارليت راي "النفطية الإسرائيلية شمالي البحر الأحمر وذلك بصاروخ باليستي، إسنادا لغزة".وأفادت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري الأحد بأن الناقلة أبلغت عن وقوع انفجار بالقرب منها جنوب غربي ميناء ينبع.وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة أبلغت عن "سقوط جسم مجهول بالقرب منها وسماع دوي انفجار قوي"، مشيرة إلى أن جميع أفراد طاقم السفينة بخير وأن السفينة تواصل رحلتها.