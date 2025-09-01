بوتين يشارك في قمة منظمة شنغهاي: هذه القمة تكسر الأحادية

لليوم الثاني، يستمر انعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين، ومن بين الزعماء المشاركين في القمّة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي عقد على هامش القمة اجتماعاً هو الأول من نوعه، مع رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان، وبحثا خلاله تطورات اتفاق السلام الذي وقع بين أرمينيا وأذربيجان، عقب المساعي الأميركية التي أفضت إلى انهاء صراع استمر لأكثر من خمسة عقود، فيما كانت أرمينيا اعتبرت قبيل الاتفاق أن موسكو، حليفتها التاريخية، لم تحمِ مصالحها في وجه الأطماع الأذرية.



واعتبر بوتين أن هذه القمة تكسر الأحادية.