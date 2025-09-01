رابطة من العلماء: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

أعلنت رئاسة أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية حول العالم، أن الرابطة أقرت قرارا ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.