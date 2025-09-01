شركة إدارة ناقلة أعلن الحوثيون إستهدافها: الناقلة لم تتعرض لأضرار

أعلنت الشركة التي تتولى إدارة ناقلة كيماويات ترفع علم ليبيريا وأعلن الحوثيون اليوم الاثنين استهدافها أنها لم تصب بأضرار ووضعها مستقر.



وذكرت شركة الشحن (إيسترن باسيفيك شيبنغ) ومقرها سنغافورة في بيان أننا "على علم بتقارير أمنية تقول إن السفينة التي نديرها سكارليت راي كانت هدفًا لهجوم يشتبه أنه من قبل الحوثيين".



وأكدت أن "السفينة لم تصب بأي ضرر وأن جميع أفراد الطاقم بخير".