اردوغان لبوتين: تركيا تعمل على إيجاد نهاية عادلة ودائمة للحرب في أوكرانيا

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب اردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن أنقرة تعمل على إيجاد نهاية عادلة ودائمة للحرب في أوكرانيا وبأن محادثات إسطنبول بين طرفي الصراع تسهم في جهود السلام.



وبحسب بيان للرئاسة، فإن اردوغان وبوتين ناقشا أيضا في اجتماع على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين العلاقات الثنائية والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والمستجدات في سوريا وجهود السلام بين أذربيجان وأرمينيا.