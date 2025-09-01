وفاة 4 جراء سقوط طائرة هليكوبتر عسكرية في شمال باكستان

أعلن مسؤول عسكري باكستاني أن طائرة هليكوبتر عسكرية باكستانية سقطت في منطقة غلغت بلتستان الشمالية المتاخمة للحدود مع الصين والهند اليوم الاثنين، ما أودى بحياة أربعة أشخاص بينهم طياران.



وأوضح المسؤول لرويترز أن الطائرة سقطت بالقرب من قرية هودور في أثناء تحليقها من جيلجيت، البلدة الرئيسية في المنطقة الجبلية، إلى مدينة شيلاس، وهي مدينة تقع على نهر السند الذي يربط الشمال ببقية باكستان، بعد أن أصيبت بخلل فني.



وأشار إلى أن أحد الجنود تمكن من القفز ونجا من الحادث.