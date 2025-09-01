حملة إعلامية دولية للتنديد بقتل إسرائيل للصحافيين في غزة

تشارك أكثر من 250 وسيلة إعلامية من نحو 70 بلدا في حملة للتنديد بقتل إسرائيل عددا كبيرا من الصحافيين الفلسطينيين في غزة، بمبادرة من منظمتي "مراسلون بلا حدود" و"آفاز" غير الحكوميتين، سواء بشريط أسود على الصفحة الأولى، ورسالة على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني، أو بافتتاحيات ومقالات رأي.



وقد عُرضت رسالة على خلفية سوداء على الصفحات الأولى لصحف مثل لومانيتيه في فرنسا، وبوبليكو في البرتغال، ولا ليبر في بلجيكا، وجاء فيها: "بالمعدل الذي يقتل فيه الجيش الإسرائيلي الصحافيين في غزة، لن يبقى قريبا أحد لينقل ما يحدث".



ونشر موقع ميديابارت الإلكتروني وموقع صحيفة لا كروا الإلكتروني مقالا خُصص للحملة.



وأحصت منظمة مراسلون بلا حدود إستشهاد أكثر من 210 صحافيين منذ بدء الحرب والهجمات الإسرائيلية في غزة، إثر الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.



وتأتي الحملة التي تشارك فيها أيضا صحيفة "لوريان لو جور" في لبنان، و"ذا إنترسبت" (مؤسسة إعلامية استقصائية أميركية)، وصحيفة "دي تاغس تسايتونغ" في ألمانيا، بعد أسبوع من الضربات الإسرائيلية التي أودت بعشرين شخصا بينهم خمسة صحافيين في مستشفى ناصر في خان يونس بجنوب القطاع.



وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان: "تندد هذه المنظمات وهيئات التحرير بالجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الصحافيين الفلسطينيين من دون عقاب، وتدعو إلى حمايتهم وإجلائهم على نحو عاجل، وتطالب بالسماح بدخول الصحافة الدولية إلى القطاع باستقلالية".



وأعلنت المنظمة المعنية بحقوق الصحافة أنها رفعت أربع شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الجيش الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الصحافيين في قطاع غزة على مدار الاثنين وعشرين شهرا الماضية.