الرئاسة الفرنسية: باريس تستضيف اجتماع "تحالف الراغبين" الأوكراني يوم الخميس

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن فرنسا تستضيف اجتماعا "لتحالف الراغبين"، وهو مجموعة من الدول الداعمة لأوكرانيا، يوم الخميس المقبل.



وأضاف قصر الإليزيه أن الاجتماع، الذي سيعقد عبر الإنترنت وبحضور بعض المشاركين أيضا بشكل مباشر، سيركز على الضمانات الأمنية لأوكرانيا وعلى رفض روسيا التوصل لاتفاق سلام.