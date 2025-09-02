الهلال الأحمر الأفغاني: إرتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 1124

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الأفغاني اليوم الثلاثاء أن عدد قتلى الزلزال الذي هز أفغانستان ارتفع إلى 1124 قتيلًا.



وأشارت الجمعية إلى أن ما لا يقل عن 3251 شخصًا أصيبوا، ودمر أكثر من ثمانية آلاف منزل جراء الكارثة.