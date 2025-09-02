سوريا تصدر أول شحنة من النفط الخام منذ 14 عاما

كشف مسؤول سوري في قطاع الطاقة لرويترز أن سوريا صدرت 600 ألف برميل من النفط الخام الثقيل الاثنين من ميناء طرطوس في إطار صفقة مع شركة تجارية، وهي أول عمليات التصدير الرسمية المعروفة للنفط السوري منذ 14 عاما.



وقال رياض جوباسي معاون مدير الإدارة العامة للنفط والغاز بوزارة الطاقة السورية لرويترز إن شركة بي سيرف إنرجي هي التي اشترت النفط الخام الثقيل.



وكشف جوباسي أنه جرى استخراج النفط من حقول سورية عدة لكنه لم يحددها.



وأفادت وزارة الطاقة السورية في بيان مكتوب، بأن النفط جرى تصديره على متن الناقلة "نيسوس كريستيانا".



يذكر أن سوريا صدرت 380 ألف برميل من النفط يوميا في عام 2010، أي قبل عام من تحول الاحتجاجات ضد حكم بشار الأسد إلى حرب استمرت قرابة 14 عاما دمرت اقتصاد البلاد والبنية الأساسية، بما في ذلك إنتاج النفط الخام.