لاريجاني: مسار المفاوضات مع واشنطن لم يُغلق لكن القيود الصاروخية تعرقل التقدم

اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني اليوم الثلاثاء إن مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لم يُغلق بعد.



وأضاف لاريجاني في منشور على منصة إكس "نحن نسعى بالفعل إلى مفاوضات عقلانية. لكنهم يُمهدون طريقا لإلغاء أي محادثات عبر إثارة قضايا غير قابلة للحل، مثل فرض قيود على البرنامج الصاروخي".