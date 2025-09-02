لاريجاني: مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لم يُغلق بعد

أكّد أمين المجلس الأعلى للأمن القوميّ الإيرانيّ علي لاريجاني أنّ مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لم يُغلق بعد.



وقال لاريجاني في منشور على منصة إكس: "نحن نسعى بالفعل إلى مفاوضات عقلانية".



وأضاف: "لكنهم يُمهدون طريقا لإلغاء أي محادثات عبر إثارة قضايا غير قابلة للحل، مثل فرض قيود على البرنامج الصاروخيّ".