مذكرة توقيف فرنسية بحق بشار الأسد في قضية مقتل صحافيين في سوريا عام 2012

أصدر القضاء الفرنسيّ في آب سبع مذكرات توقيف بحق مسؤولين كبار سابقين في النظام السوريّ، من بينهم الرئيس المخلوع بشار الأسد، بتهمة تفجير مركز صحافيّ في حمص عام 2012 ما أدى إلى مقتل صحافيَين، حسب ما أفاد محامو الأطراف المدنية.



وفي 22 شباط 2012، تعرض المبنى الذي كان داخله عدد من الصحافيين لإطلاق النار فقرروا مغادرته، وقد قُتل بقذيفة هاون أول اثنين منهم بعد عبورهما الباب وهما الصحافية الأميركية ماري كولفين (56 عاما) من صحيفة صنداي تايمز، والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك (28 عاما).



وجُرح في الداخل كل من المراسلة الفرنسية إديت بوفييه، والمصور البريطاني بول كونروي، ومترجمهما السوري وائل العمر.



وقالت محامية الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومقره باريس كليمنس بيكتارت، ووالدا أوشليك "إن إصدار مذكرات التوقيف السبع خطوة حاسمة تمهد الطريق لإجراء محاكمة في فرنسا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام بشار الأسد".



وأضاف الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن الصحافيين دخلوا سرا المدينة المحاصرة "لتوثيق الجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد" وكانوا ضحايا "قصف مستهدف".