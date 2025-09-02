الأخبار
هجوم في مرسيليا جنوب فرنسا

أخبار دولية
2025-09-02 | 11:14
أردت الشرطة الفرنسية بالرصاص رجلا يشتبه في قيامه بطعن عدة أشخاص في قلب مدينة مرسيليا في جنوب البلاد بعد ظهر الثلاثاء، وفق ما أفاد مصدر أ ف ب الأمنيّ.

وأكد مصدر أمنيّ ثان أنّ المهاجم طعن أربعة أشخاص على الأقل في شارع كور بيلسونس، قرب الميناء القديم، وهي منطقة تعرف بتجارة المخدرات في مرسيليا، قبل أن يتدخل عناصر الشرطة بسرعة. 

ولا تزال الحالة الصحية للضحايا غير معروفة حتى الآن.

آخر الأخبار

أخبار دولية

مرسيليا

فرنسا

بوتين لنظيره الصيني: "كنا سويا على الدوام ونحن سويا الآن"
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطينية ليس رمزيًا
مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار دولية
2025-08-31

هجوم روسيّ استهدف منشآت للكهرباء في أوديسا جنوب أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2025-08-06

حريق غابات في جنوب فرنسا يودي بحياة شخص وينتشر "بسرعة كبيرة"

LBCI
أخبار دولية
2025-07-26

هجوم على مبنى تابع لوزارة العدل في جنوب شرق إيران

LBCI
أخبار دولية
2025-08-10

مقتل شرطي في هجوم "إرهابي" بجنوب شرق إيران

LBCI
أخبار دولية
13:59

مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين

LBCI
أخبار دولية
13:47

الكونغرس يستأنف جلساته قبل شهر من مهلة إقرار الموازنة لتفادي شلل فدراليّ

LBCI
أخبار دولية
13:38

القضاء التركيّ يعزل قيادة حزب الشعب الجمهوريّ المعارض في اسطنبول

LBCI
أخبار دولية
13:36

هجوم على قاعدة لقوات شبه عسكرية في شمال غرب باكستان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

200,000 نازح سوريّ غادروا لبنان في الـ2025 !

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 2-9-2025

LBCI
أخبار دولية
04:04

بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

مصرف لبنان يعيد التذكير بالقرض الحسن..

LBCI
أخبار دولية
13:59

مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين

LBCI
أخبار دولية
13:33

المرحلة الاولى من احتلال غزة انطلقت رغم الاحتجاجات

LBCI
رياضة
13:25

رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية يرد على التوقيف الآسيوي الذي طاله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

في سجن روميه تعددت الاسباب والنتيجة واحدة اوضاع صحية غير مشرّفة

LBCI
أخبار لبنان
13:21

مبادرة "لا مزيد من الضحايا في الحضانات" بعد وفاة طفلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

200,000 نازح سوريّ غادروا لبنان في الـ2025 !

LBCI
أخبار لبنان
13:20

الحجار: لن نرضى بان يتم العبور في لبنان لاي عمليات تهريب مخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

مصرف لبنان يعيد التذكير بالقرض الحسن..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

جلسة مناقشة خطة الجيش قائمة حتى إشعار آخر

LBCI
اقتصاد
01:52

مصرف لبنان: أصدرنا التعميم 170 بهدف واضح وصريح

LBCI
اقتصاد
02:13

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
04:04

بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت

LBCI
أمن وقضاء
10:09

توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..

LBCI
أمن وقضاء
06:57

ضبط معمل لتعبئة الكحول المغشوش في كسروان وتوقيف أحد المتورطين بالجرم المشهود

LBCI
اقتصاد
03:28

الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا

LBCI
خبر عاجل
06:57

معلومات للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس سترافق قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع لعقد لقاءات أمنية سريعة وستقتصر لقاءات أورتيغاس بالمسؤولين الأمنيين اللبنانيين فقط وليس بالقادة السياسيين

LBCI
أمن وقضاء
05:12

أمن الدولة: توقيف شخصَين لترويجهما المخدرات على طريق عام رميش - عين إبل

Learn More