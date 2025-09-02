هجوم في مرسيليا جنوب فرنسا

أردت الشرطة الفرنسية بالرصاص رجلا يشتبه في قيامه بطعن عدة أشخاص في قلب مدينة مرسيليا في جنوب البلاد بعد ظهر الثلاثاء، وفق ما أفاد مصدر أ ف ب الأمنيّ.



وأكد مصدر أمنيّ ثان أنّ المهاجم طعن أربعة أشخاص على الأقل في شارع كور بيلسونس، قرب الميناء القديم، وهي منطقة تعرف بتجارة المخدرات في مرسيليا، قبل أن يتدخل عناصر الشرطة بسرعة.



ولا تزال الحالة الصحية للضحايا غير معروفة حتى الآن.