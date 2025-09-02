الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الحوثيون استهدفوا سفينة على صلة بإسرائيل
أخبار دولية
2025-09-02 | 11:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الحوثيون استهدفوا سفينة على صلة بإسرائيل
استهدف الحوثيون سفينة في شمال البحر الأحمر بطائرتين مسيرتين وصاروخ لصلتها بإسرائيل.
ولم يذكروا توقيت الهجوم.
آخر الأخبار
أخبار دولية
استهدفوا
سفينة
بإسرائيل
التالي
بوتين لنظيره الصيني: "كنا سويا على الدوام ونحن سويا الآن"
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطينية ليس رمزيًا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:33
ماكرون: قرار أميركا رفض منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لحضور الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة غير مقبول وأدعوها إلى التراجع عن قرارها
آخر الأخبار
14:33
ماكرون: قرار أميركا رفض منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لحضور الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة غير مقبول وأدعوها إلى التراجع عن قرارها
0
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
0
أخبار دولية
13:47
الكونغرس يستأنف جلساته قبل شهر من مهلة إقرار الموازنة لتفادي شلل فدراليّ
أخبار دولية
13:47
الكونغرس يستأنف جلساته قبل شهر من مهلة إقرار الموازنة لتفادي شلل فدراليّ
0
أخبار لبنان
13:43
وزارة الشؤون الاجتماعية: الدفعات النقدية للمستفيدين من برنامج أمان تشهد تأخرًا
أخبار لبنان
13:43
وزارة الشؤون الاجتماعية: الدفعات النقدية للمستفيدين من برنامج أمان تشهد تأخرًا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
0
أخبار دولية
13:47
الكونغرس يستأنف جلساته قبل شهر من مهلة إقرار الموازنة لتفادي شلل فدراليّ
أخبار دولية
13:47
الكونغرس يستأنف جلساته قبل شهر من مهلة إقرار الموازنة لتفادي شلل فدراليّ
0
أخبار دولية
13:38
القضاء التركيّ يعزل قيادة حزب الشعب الجمهوريّ المعارض في اسطنبول
أخبار دولية
13:38
القضاء التركيّ يعزل قيادة حزب الشعب الجمهوريّ المعارض في اسطنبول
0
أخبار دولية
13:36
هجوم على قاعدة لقوات شبه عسكرية في شمال غرب باكستان
أخبار دولية
13:36
هجوم على قاعدة لقوات شبه عسكرية في شمال غرب باكستان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
200,000 نازح سوريّ غادروا لبنان في الـ2025 !
تقارير نشرة الاخبار
13:20
200,000 نازح سوريّ غادروا لبنان في الـ2025 !
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 2-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 2-9-2025
0
أخبار دولية
04:04
بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت
أخبار دولية
04:04
بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مصرف لبنان يعيد التذكير بالقرض الحسن..
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مصرف لبنان يعيد التذكير بالقرض الحسن..
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
0
أخبار دولية
13:33
المرحلة الاولى من احتلال غزة انطلقت رغم الاحتجاجات
أخبار دولية
13:33
المرحلة الاولى من احتلال غزة انطلقت رغم الاحتجاجات
0
رياضة
13:25
رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية يرد على التوقيف الآسيوي الذي طاله
رياضة
13:25
رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية يرد على التوقيف الآسيوي الذي طاله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
في سجن روميه تعددت الاسباب والنتيجة واحدة اوضاع صحية غير مشرّفة
تقارير نشرة الاخبار
13:21
في سجن روميه تعددت الاسباب والنتيجة واحدة اوضاع صحية غير مشرّفة
0
أخبار لبنان
13:21
مبادرة "لا مزيد من الضحايا في الحضانات" بعد وفاة طفلة
أخبار لبنان
13:21
مبادرة "لا مزيد من الضحايا في الحضانات" بعد وفاة طفلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
200,000 نازح سوريّ غادروا لبنان في الـ2025 !
تقارير نشرة الاخبار
13:20
200,000 نازح سوريّ غادروا لبنان في الـ2025 !
0
أخبار لبنان
13:20
الحجار: لن نرضى بان يتم العبور في لبنان لاي عمليات تهريب مخدرات
أخبار لبنان
13:20
الحجار: لن نرضى بان يتم العبور في لبنان لاي عمليات تهريب مخدرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مصرف لبنان يعيد التذكير بالقرض الحسن..
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مصرف لبنان يعيد التذكير بالقرض الحسن..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
جلسة مناقشة خطة الجيش قائمة حتى إشعار آخر
تقارير نشرة الاخبار
13:10
جلسة مناقشة خطة الجيش قائمة حتى إشعار آخر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
01:52
مصرف لبنان: أصدرنا التعميم 170 بهدف واضح وصريح
اقتصاد
01:52
مصرف لبنان: أصدرنا التعميم 170 بهدف واضح وصريح
2
اقتصاد
02:13
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:13
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار دولية
04:04
بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت
أخبار دولية
04:04
بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت
4
أمن وقضاء
10:09
توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..
أمن وقضاء
10:09
توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..
5
أمن وقضاء
06:57
ضبط معمل لتعبئة الكحول المغشوش في كسروان وتوقيف أحد المتورطين بالجرم المشهود
أمن وقضاء
06:57
ضبط معمل لتعبئة الكحول المغشوش في كسروان وتوقيف أحد المتورطين بالجرم المشهود
6
اقتصاد
03:28
الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا
اقتصاد
03:28
الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا
7
خبر عاجل
06:57
معلومات للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس سترافق قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع لعقد لقاءات أمنية سريعة وستقتصر لقاءات أورتيغاس بالمسؤولين الأمنيين اللبنانيين فقط وليس بالقادة السياسيين
خبر عاجل
06:57
معلومات للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس سترافق قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع لعقد لقاءات أمنية سريعة وستقتصر لقاءات أورتيغاس بالمسؤولين الأمنيين اللبنانيين فقط وليس بالقادة السياسيين
8
أمن وقضاء
05:12
أمن الدولة: توقيف شخصَين لترويجهما المخدرات على طريق عام رميش - عين إبل
أمن وقضاء
05:12
أمن الدولة: توقيف شخصَين لترويجهما المخدرات على طريق عام رميش - عين إبل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More