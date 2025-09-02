إدارة ترامب: نعتزم نقل مقر قيادة الفضاء الأميركية من كولورادو سبرينجز إلى هانتسفيل

تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب الإعلان عن نقل مقر قيادة الفضاء الأميركية من كولورادو سبرينجز في ولاية كولورادو إلى هانتسفيل في ولاية ألاباما، وفق ما أكّد مسؤول أميركيّ.



ويبدو أن هذه الخطوة بمثابة مكافأة لولاية دعمت ترامب بغالبية ساحقة خلال المرات الثلاث التي ترشح فيها لرئاسة البلاد، على حساب ولاية واحدة عارضتها، على الرغم من أن الإدارة لم تبد سببا لهذه الخطوة.



وذكرت وزارة الدفاع (البنتاغون) على موقعها لإدارة الشؤون العامة أنه من المتوقع أن يصدر ترامب "إعلانا في شأن مقر قيادة الفضاء" في حلول الساعة (1800 بتوقيت غرينتش). وحذف المنشور في وقت لاحق من الموقع الإلكترونيّ.