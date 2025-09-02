باريس: الأوروبيون جاهزون لمنح ضمانات أمنية لأوكرانيا وينتظرون الدعم الأميركيّ

أعلنت الرئاسة الفرنسية أنّ الأوروبيين سيؤكدون خلال اجتماعهم في الإليزيه وعبر الفيديو الخميس، جهوزيتهم لمنح أوكرانيا ضمانات أمنية.



كما أعلنت أنّهم ينتظرون دعمًا ملموسًا من الأميركيين.



وقال مستشار الرئيس إيمانويل ماكرون: "على المستوى السياسي، فإنّ الرسالة الأساسية التي ستُنقل الخميس... هي أنّنا لسنا راغبين وقادرين فقط، بل نحن جاهزون. هذه هي الرسالة الأساسية".



وأضاف "ما سنبحثه الخمس هو تأكيد أنّ تحالف الراغبين يحظى بدعم الأميركيين لضمان أمن أوكرانيا".