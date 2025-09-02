هجوم على قاعدة لقوات شبه عسكرية في شمال غرب باكستان

قُتل ستة من أفراد الأمن وستة مسلحين خلال هجوم على قاعدة لقوات شبه عسكرية في شمال غرب باكستان، وفق ما أعلنت الشرطة الباكستانية.



وقال قائد شرطة المنطقة سجاد خان إنّ الانتحاريّ صدم سيارته المحملة بالمتفجرات بسور القاعدة في بلدة بانو، مما تسبب في انفجار سمح لمهاجمين آخرين بدخول المجمع.



وأوضح أنّ الهجوم أسفر أيضًا عن إصابة 16 من عناصر الأمن وثلاثة مدنيين وأنّ أفراد الأمن "قاتلوا ببسالة لمدة 12 ساعة تقريبًا".



وحملت الشرطة في بيان مسؤولية الهجوم على متشددين إسلاميين، من دون تسمية أي جماعة.