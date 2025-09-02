القضاء التركيّ يعزل قيادة حزب الشعب الجمهوريّ المعارض في اسطنبول

أمر القضاء التركيّ بعزل قيادة حزب الشعب الجمهوريّ، أبرز الاحزاب المعارضة في البلاد، بتهمة ارتكاب مخالفات خلال مؤتمره في العام 2023، بحسب وثائق المحكمة.



ونص الحكم الذي اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه، على الغاء نتائج المؤتمر المحلي، ليعزل بذلك مسؤول حزب الشعب الجمهوريّ في اسطنبول أوزغور جيليك إلى جانب 195 عضوا من قيادة الحزب ومندوبيه.



ويمثل هذا القرار حلقة جديدة في الحرب التي تشنها السلطات التركية ضد حزب المعارضة الرئيسي وخاصة ضد شخصياته التي تحظى بشعبية كبيرة، بما في ذلك رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو.



وبحسب القرار، يتم فعليا تعليق "جميع القرارات المتخذة في المؤتمر المحلي في إسطنبول" لحزب الشعب الجمهوريّ الذي عُقد في الثامن من تشرين الأول 2023.