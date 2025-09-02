الكونغرس يستأنف جلساته قبل شهر من مهلة إقرار الموازنة لتفادي شلل فدراليّ

يستأنف أعضاء الكونغرس جلساتهم بعد عطلة استمرت اكثر من شهر ازداد فيها احتمال شلل الدولة الفدرالية قبل شهر من انتهاء آخر مهلة له لاعتماد الموازنة.



وسيؤدي عدم اعتماد موازنة حتى لو كانت بشكل موقت إلى تسريح مئات الآلاف من الموظفين وتعطل حركة النقل الجوي وكذلك التوقف عن دفع بعض المساعدات الغذائية للأسر ذات الدخل المنخفض.



ويحظى الجمهوريون بالغالبية في مجلسي الكونغرس، لكن يتعين على حزب الرئيس دونالد ترامب، حسب القواعد المعمول بها في مجلس الشيوخ، التفاوض مع الديموقراطيين للحصول على سبعة أصوات على الأقل لإقرار مشروع قانون الميزانية.



وتكمن المشكلة في قرار اتخذه ترامب الأسبوع الماضي باقتطاع نحو 5 مليارات دولار من المساعدات الدولية.



وحذر الديموقراطيون أخيرا من أن أي نية للتراجع عن تمويل سبق أن وافق عليه الكونغرس، من شأنها تقويض احتمال التفاوض معهم لتجنب الشلل المالي بعد 30 ايلول.



وقال زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في رسالة وجهها إلى انصار حزبه إنه مع هذا الاقتطاع الجديد "يتضح أن الجمهوريين يغلبون الفوضى على الحكم والتفرقة على الشراكة وسلطتهم على مصالح الشعب الاميركي".



ورأى سيناتور نيويورك أن "السبيل الوحيد لتجنب الإغلاق الحكومي هو العمل بنهج تصالحي، على مشروع قانون يحظى بتصويت الجمهوريين والديموقراطيين في مجلس الشيوخ".