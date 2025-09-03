بوتين إلتقى نظيره الكوري الشمالي في بكين

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بكين حيث يحضران الاحتفالات بمناسبة مرور 80 عاما على هزيمة اليابان وانتهاء الحرب العالمية الثانية.



وأفاد الكرملين بأن بوتين شكر كيم على نشر كوريا الشمالية قوات لدعم روسيا في حربها مع أوكرانيا وأكد له أن البلدين يقفان معا "ضد النازية الجديدة الحديثة".