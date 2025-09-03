ماركو روبيو في المكسيك لنقل المطالب الأميركية



وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى المكسيك مساء الثلاثاء في أول زيارة رسمية إلى البلاد، في الوقت الذي تكثف فيه إدارة ترامب حربها على تهريب المخدرات.



حطت طائرته مساء في مطار فيليبي أنجليس بالعاصمة المكسيكية، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.



تأتي هذه الزيارة بعد ساعات من إعلان دونالد ترامب مقتل 11 من "إرهابيي المخدرات" على متن قارب أبحر من فنزويلا في ضربة أميركية. وقد نشرت واشنطن سبع سفن حربية في منطقة البحر الكاريبي قائلة إنها لمكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات.



قبل مغادرته، شدد روبيو على تصميم ترامب على استخدام "كل قوة" الولايات المتحدة "للقضاء" على عصابات المخدرات، التي يمر جزء من إنتاجها عبر المكسيك.



في مكسيكو سيلتقي وزير الخارجية الأميركي الأربعاء الرئيسة كلوديا شينباوم، التي حافظت حتى الآن على علاقة ودية مع واشنطن رغم الضغوط المتكررة بشأن الهجرة ومكافحة عصابات المخدرات.

