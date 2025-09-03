سموطريتش يدعو لضم الضفة الغربية المحتلة

حثّ وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموطريتش الأربعاء على ضمّ مساحات شاسعة من الضفة الغربية المحتلة، بعد أن أبدت مجموعة من الدول نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية.



وانضمّت بلجيكا الثلاثاء إلى الدول الغربية التي أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، بعد إعلانات مماثلة من أستراليا وكندا وفرنسا.



وقال سموطريتش، مستخدما الاسم الذي تُطلقه إسرائيل على الضفة الغربية التي احتلتها عام 1967 "حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة".



وأضاف الوزير أن هذه الخطوة "ستُلغي فكرة تقسيم أرضنا الصغيرة وإقامة دولة إرهابية في صميمها بشكل نهائي".



ودعا سموطريتش إلى ضمّ "جميع المناطق المفتوحة" من الأراضي، قائلا "المبدأ الأسمى لفرض السيادة... هو شعار: أقصى مساحة من الأرض مع أقل عدد من السكان (الفلسطينيين)".