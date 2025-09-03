ماكرون وزيلينسكي وقادة أوروبيون سيتحدثون الى ترامب بعد القمة بشأن أوكرانيا الخميس

يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيون اتصالا هاتفيا مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس، عقب قمة يعقدها "تحالف الراغبين" لبحث الضمانات الأمنية لكييف، على ما أعلن قصر الإليزيه الأربعاء.



ومن المقرر أن تُعقد القمة الساعة 10,30 (08,30 بتوقيت غرينتش)، ويحضرها عدد من القادة في باريس، بمن فيهم زيلينسكي، على أن يشارك آخرون عبر الفيديو. وسيليها اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي عند 14,00 (12,00 ت غ)، على أن يُعقد بعد ذلك بساعة مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي الفرنسي.

