ترامب يدعو حماس مجددًا للإفراج عن جميع الرهائن على الفور

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء دعوته لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لإطلاق سراح جميع الرهائن، مشيرًا إلى أن حرب إسرائيل على غزة ستنتهي إذا نفذت ذلك الأمر.



وقال في منشور على منصة تروث سوشيال: "أبلغوا حماس بأن تعيد جميع الرهائن العشرين فورًا (وليس اثنين أو خمسة أو سبعة!)، والأمور ستتغير سريعًا. ستنتهي (الحرب)!".