الجيش الإسرائيلي: رصدنا صاروخًا أطلق من اليمن ونعمل على اعتراضه

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه.