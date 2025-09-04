الأخبار
موسكو ترفض مناقشة "أيّ تدخل أجنبي" في أوكرانيا "أيا كان شكله"
أخبار دولية
2025-09-04 | 00:07
موسكو ترفض مناقشة "أيّ تدخل أجنبي" في أوكرانيا "أيا كان شكله"
أعلنت روسيا الخميس رفضها مناقشة أيّ "تدخّل أجنبي" في أوكرانيا "أيا كان شكله"، محذّرة من أنّ الضمانات الأمنية التي تسعى كييف للحصول عليها من الأوروبيين تشكّل "خطرا" على القارة العجوز.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تستضيف فيه فرنسا قمة أوروبية لـ"تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا التي تطالب بنشر قوات أوروبية على أراضيها في إطار أي تسوية للنزاع بينها وبين روسيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحافيين في فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي إنّ "روسيا ليست لديها أيّ نيّة لمناقشة تدخّل أجنبي في أوكرانيا"، محذّرة من أنّ هكذا تدخّل "أيّا كان شكله أو صيغته، سيكون غير مقبول بتاتا وسيقوّض أيّ شكل من أشكال الأمن".
وأضافت أنّ الضمانات الأمنية التي يطالب بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إطار أيّ تسوية للنزاع في بلاده، معتبرة إيّاها "ضمانات خطر على القارّة الأوروبية".
وأوضحت أنّ موسكو تعتبر هذه المطالب "غير مقبولة على الإطلاق"، مضيفة "هذه ليست ضمانات أمنية لأوكرانيا، بل هي ضمانات خطر على القارة الأوروبية".
أخبار دولية
مناقشة
"أيّ
أجنبي"
أوكرانيا
"أيا
شكله"
أخبار دولية
2025-06-19
موسكو تحذر واشنطن من أي "تدخل عسكري" في النزاع بين إيران وإسرائيل
أخبار دولية
2025-06-19
موسكو تحذر واشنطن من أي "تدخل عسكري" في النزاع بين إيران وإسرائيل
0
أخبار دولية
2025-08-04
توجيه الإتهام في أستراليا إلى مواطنة صينية بـ"تدخل أجنبي"
أخبار دولية
2025-08-04
توجيه الإتهام في أستراليا إلى مواطنة صينية بـ"تدخل أجنبي"
0
خبر عاجل
2025-08-07
الوزراء المقربون من ثنائيّ "أمل - حزب الله" يرفضون مناقشة ورقة برّاك رفضًا قاطعًا
خبر عاجل
2025-08-07
الوزراء المقربون من ثنائيّ "أمل - حزب الله" يرفضون مناقشة ورقة برّاك رفضًا قاطعًا
0
أخبار دولية
2025-08-17
بوتين: ناقشت مع ترامب سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا "بشكل عادل"
أخبار دولية
2025-08-17
بوتين: ناقشت مع ترامب سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا "بشكل عادل"
0
أخبار دولية
04:20
الصين ترد على ترامب: تطوير علاقاتنا الدبلوماسية لا يستهدف أي طرف ثالث
أخبار دولية
04:20
الصين ترد على ترامب: تطوير علاقاتنا الدبلوماسية لا يستهدف أي طرف ثالث
0
أخبار دولية
04:17
زلزال أفغانستان يحصد أكثر من 1450 ضحية وسط استمرار عمليات الإنقاذ وتحذيرات من أزمة إنسانية
أخبار دولية
04:17
زلزال أفغانستان يحصد أكثر من 1450 ضحية وسط استمرار عمليات الإنقاذ وتحذيرات من أزمة إنسانية
0
أخبار دولية
04:10
شي جينبينغ سيجري محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي
أخبار دولية
04:10
شي جينبينغ سيجري محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي
0
أخبار دولية
03:25
دردشة بين شي وبوتين عن الخلود التقطتها ميكروفونات مفتوحة
أخبار دولية
03:25
دردشة بين شي وبوتين عن الخلود التقطتها ميكروفونات مفتوحة
0
أمن وقضاء
07:22
نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها
أمن وقضاء
07:22
نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها
0
أخبار دولية
2025-06-13
قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: للامتناع عن المزيد من التصعيد
أخبار دولية
2025-06-13
قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: للامتناع عن المزيد من التصعيد
0
آخر الأخبار
04:22
الأمين العام للناتو: القرار بنشر قوات غربية في أوكرانيا لا يعود لروسيا
آخر الأخبار
04:22
الأمين العام للناتو: القرار بنشر قوات غربية في أوكرانيا لا يعود لروسيا
0
أخبار لبنان
07:27
وزير الصناعة: تنظيم "معرض الصناعات اللبنانية 2025"
أخبار لبنان
07:27
وزير الصناعة: تنظيم "معرض الصناعات اللبنانية 2025"
0
أمن وقضاء
15:45
12 غارة إسرائيلية على أطراف قرى الزهراني...
أمن وقضاء
15:45
12 غارة إسرائيلية على أطراف قرى الزهراني...
0
أخبار دولية
13:54
ثلاثمئة ألف حساب إلكتروني تضليلي يستهدف سوريا... والسلطات ترد من حلب
أخبار دولية
13:54
ثلاثمئة ألف حساب إلكتروني تضليلي يستهدف سوريا... والسلطات ترد من حلب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
معرض "صُنع من قلب لبنان 2025"... موعد مع التميز والإنتاج
تقارير نشرة الاخبار
13:51
معرض "صُنع من قلب لبنان 2025"... موعد مع التميز والإنتاج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
هبات جديدة للنقل المشترك… والتكييف يبقى التحدي الأبرز
تقارير نشرة الاخبار
13:49
هبات جديدة للنقل المشترك… والتكييف يبقى التحدي الأبرز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أشغال تعبيد على أوتوستراد المنصف نهارًا تثير تساؤلات حول توقيتها وأسبابها
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أشغال تعبيد على أوتوستراد المنصف نهارًا تثير تساؤلات حول توقيتها وأسبابها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بعد سبعة أعوام من المعاناة... بشرى سارة لأبناء الشمال
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بعد سبعة أعوام من المعاناة... بشرى سارة لأبناء الشمال
0
أخبار دولية
13:16
نتنياهو يهدد بخطة جديدة لغزة وسط تصاعد الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي
أخبار دولية
13:16
نتنياهو يهدد بخطة جديدة لغزة وسط تصاعد الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
الـBBC تفتح ملف الإمام موسى الصدر: صورة غامضة وخُصل شعر مفقودة
تقارير نشرة الاخبار
13:12
الـBBC تفتح ملف الإمام موسى الصدر: صورة غامضة وخُصل شعر مفقودة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:05
كيف تقيّم اليونيفيل الاعتداء الإسرائيلي الذي وصفته بالأخطر منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:05
كيف تقيّم اليونيفيل الاعتداء الإسرائيلي الذي وصفته بالأخطر منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية؟
1
أمن وقضاء
09:19
توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
09:19
توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان
2
أمن وقضاء
09:32
أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت
أمن وقضاء
09:32
أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت
3
أمن وقضاء
07:22
نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها
أمن وقضاء
07:22
نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها
4
اقتصاد
08:25
جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
اقتصاد
08:25
جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
5
أمن وقضاء
06:16
حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم
أمن وقضاء
06:16
حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم
6
أخبار لبنان
02:55
توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة
أخبار لبنان
02:55
توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة
7
أخبار لبنان
09:06
أدرعي: هاجمنا موقعًا يستخدمه حزب الله لإنتاج وسائل لإعادة بناء قدراته العسكرية في جنوب لبنان
أخبار لبنان
09:06
أدرعي: هاجمنا موقعًا يستخدمه حزب الله لإنتاج وسائل لإعادة بناء قدراته العسكرية في جنوب لبنان
8
حال الطقس
00:27
مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع
حال الطقس
00:27
مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع
