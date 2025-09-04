تونس تندد بـ"قتل غير مبرر" لتونسي في مرسيليا بعد تنفيذه هجوما بسكين

وصفت تونس مساء الأربعاء مقتل أحد مواطنيها برصاص الشرطة الفرنسية في اليوم السابق في مرسيليا بعد تنفيذه هجوما بسكين، بأنه "قتل غير مبرر"، ودعت فرنسا إلى إجراء تحقيق سريع.



وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان إنها استدعت القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالإنابة "لإبلاغه احتجاجا شديد اللهجة على واقعة القتل".



وأضافت الخارجية أنها طلبت من القائم بأعمال السفارة "إبلاغ سلطات بلاده أن تونس تعتبر هذه الحادثة قتلا غير مبرر، وتنتظر من الجانب الفرنسي كل الحزم والسرعة في التحقيق فيها وتحديد المسؤوليات".



وتابعت أن تونس تعتزم "اتخاذ جميع الإجراءات لحفظ حقوق الفقيد وعائلته وإنصافهم".



قُتل التونسي عبد القادر ذيبي (35 عاما) برصاص الشرطة في منطقة مزدحمة بوسط مرسيليا في جنوب شرق فرنسا، بعد طعنه خمسة أشخاص، بحسب النيابة العامة في ثاني أكبر مدينة فرنسية.