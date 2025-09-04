مصرع 29 شخصا في غرق قارب في نيجيريا

لقي 29 شخصا على الأقل مصرعهم في غرق قارب كان على متنه أكثر من 80 راكبا في شمال وسط نيجيريا، بحسب ما أعلنت خدمات الإنقاذ.



وقالت وكالة إدارة عمليات الإنقاذ في بيان إنّ الحادث وقع ظهر الثلاثاء في ولاية النيجر ونجم عن "حمولة زائدة للقارب واصطدامه بجذع شجرة".



وأكد الحصيلة نفسها لوكالة فرانس برس المسؤول في الصليب الأحمر أبو بكر إدريس.

