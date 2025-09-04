كراكاس تتّهم واشنطن بتنفيذ إعدامات خارج نطاق القضاء باستهدافها قاربا لتهريب المخدّرات

اتّهم وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو الأربعاء الولايات المتّحدة بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء بمهاجمتها قاربا في البحر الكاريبي قالت إنه أبحر من فنزويلا متجها إلى الولايات المتحدة وكان يحمل مخدّرات.



وقال كابيلو عبر برنامج تلفزيوني "قتلوا 11 شخصًا دون المرور عبر القضاء. أتساءل إن كان هذا مقبولًا".

