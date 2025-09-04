إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا البت بصورة "معجلة" في مسألة الرسوم الجمركية

طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا البت بصورة "معجلة" في طعنها ضد حكم صدر عن محكمة استئناف قضى بعدم قانونية الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها الرئيس الأميركي، باعتباره يضر بالمفاوضات التجارية الحساسة الجارية.



وطلبت الإدارة من المحكمة العليا البت بحلول 10 أيلول في ما إذا كانت تعتزم النظر في الملف، وفي حال قبوله عقد الجلسات بحلول مطلع تشرين الثاني.