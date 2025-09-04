روسيا ترفض اتهامات التشويش على طائرة تابعة للاتحاد الأوروبي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الاتهامات التي جرى توجيهها لروسيا بالوقوف وراء التشويش على طائرة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين كاذبة وتعكس حالة من "جنون الارتياب".وكان متحدث باسم الاتحاد الأوروبي ذكر أن نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) لطائرة فون دير لاين تعرض للتشويش أثناء توجهها يوم الأحد إلى بلغاريا، مشيرا الى أن هناك اشتباها في تدخل روسي.