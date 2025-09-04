تأخر وصول المساعدات إلى منكوبي الزلزال في أفغانستان بالرغم من الحاجات الهائلة

يشكّل الوصول إلى آخر الناجين من الزلزال القوي الذي ضرب شرق أفغانستان تحدّيا كبيرا للمسعفين والسلطات التي تتوقّع الخميس ارتفاع حصيلة الضحايا.



وتزداد العمليات تعقيدا في ظلّ انزلاقات التربة والانهيارات الوحلية في المناطق النائية في الولايات الشرقية التي ضربها زلزال بقوّة ست درجات منتصف ليل الأحد.



وأودى الزلزال الذي يعدّ من الأكثر حصدا للأرواح في التاريخ الحديث للبلد بحياة 1469 شخصا وأسفر عن سقوط أكثر من 3500 جريح ودمّر حوالى 7 آلاف منزل في ولايات كونار ولغمان وننكرهار المحاذية لباكستان.



ومن المتوقّع ارتفاع حصيلة الضحايا "بعدما تواصلت عمليات الإسعاف حتّى ساعة متأخّرة من الليل" وعثر على جثث إضافية، بحسب ما قال حمد الله فطرة معاون الناطق باسم الحكومة صباح الخميس.



وحذّرت منظمة الصحة العالمية من أن "فرص العثور على الناجين أحياء تتضاءل بسرعة"، مشيرة إلى أن الأمطار "عقّدت أكثر" الوضع.

