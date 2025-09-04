الرئيس الصيني يعقد محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي

عقد الرئيس الصيني شي جينبينغ محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بحسب ما أفاد الاعلام الرسمي في بكين.



ولم يقدم الاعلام الصيني بعد تفاصيل بشأن هذه المحادثات التي جرت في "قاعة الشعب الكبرى" في العاصمة.



وكان كيم وصل الثلاثاء الى بكين في زيارة خارجية نادرة، حيث حضر الى جانب شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عرضا عسكريا ضخما الأربعاء في الذكرى الثمانين لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.