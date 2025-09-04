لجنة فرعية بمجلس النواب ستعيد التحقيق في أحداث الكابيتول

صوّت أعضاء مجلس النواب الأميركي الجمهوريون على تشكيل لجنة فرعية جديدة تحقق في أحداث الكابيتول في السادس من كانون الثاني 2021.



وتأتي هذه الخطوة بعد قرابة ثلاث سنوات من تحميل لجنة في مجلس النواب بقيادة الديموقراطيين الرئيس آنذاك دونالد ترامب المسؤولية في اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس بهدف منع الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة.



وباشر مجلس النواب الذي كان يسيطر عليه الديموقراطيون آلية لعزل ترامب بتهمة التحريض على الهجوم لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون برّأه.



