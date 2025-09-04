الأخبار
حصيلة رسمية جديدة... أكثر من 2200 قتيل جراء الزلزال في أفغانستان

أخبار دولية
2025-09-04 | 07:20
حصيلة رسمية جديدة... أكثر من 2200 قتيل جراء الزلزال في أفغانستان

تجاوزت حصيلة الزلزال الذي ضرب مناطق في شرق أفغانستان الـ2200 قتيل و3600 جريح، وفق أرقام محدثة نشرتها حكومة طالبان.
     
وقال نائب المتحدث باسم الحكومة حمدالله فطرت إن الحصيلة في ولاية كونار وحدها بلغت 2205 أشخاص و3640 جريحا، مشيرا الى أن عمليات الانقاذ مستمرة.

أخبار دولية

قتيل

الزلزال

أفغانستان

السفير الأسترالي غادر طهران... إيران تعلن تخفيض مستوى العلاقات الثنائية مع أستراليا
لجنة فرعية بمجلس النواب ستعيد التحقيق في أحداث الكابيتول
LBCI السابق

