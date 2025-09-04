السفير الأسترالي غادر طهران... إيران تعلن تخفيض مستوى العلاقات الثنائية مع أستراليا

نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إنه تم تخفيض مستوى العلاقات الثنائية بين إيران وأستراليا التي غادر سفيرها البلاد.وطردت أستراليا السفير الإيراني الشهر الماضي، واتهمت الجمهورية الإسلامية بالتخطيط لهجومين معاديين للسامية في مدينتي سيدني وملبورن.