الاليزيه يعلن بدء الاتصال بين ترامب وقادة التحالف الداعم لأوكرانيا

أعلن قصر الاليزيه أن الاتصال عبر الفيديو بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة تحالف دول داعمة لأوكرانيا، بدأ بعيد الساعة 12,00 بتوقيت غرينيتش الخميس، عقب اجتماع لهذا التحالف عقد في باريس.



ويضم "تحالف الراغبين" قرابة 30 دولة معظمها أوروبية، تدعم كييف في مواجهة الغزو الروسي الذي بدأ في العام 2022.

وعقد قادة التحالف محادثات الخميس، بعضهم حضوريا في باريس وآخرون عبر تقنية الفيديو، للبحث في الضمانات الأمنية لكييف في أي اتفاق سلام محتمل مع موسكو.



وعلى هامش الاجتماع، التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الفرنسية، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف.

