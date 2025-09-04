الأخبار
أيمن الصفدي: ندعم أمن لبنان وسيادته واستقراره... واستقرار سوريا ضرورة استراتيجية عربية ودولية

أخبار دولية
2025-09-04 | 08:52
مشاهدات عالية
LBCI
2min
أيمن الصفدي: ندعم أمن لبنان وسيادته واستقراره... واستقرار سوريا ضرورة استراتيجية عربية ودولية

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي أن بلاده تدعم أمن لبنان وسيادته واستقراره وجهود الدولة اللبنانية لتفعيل دور مؤسساتها. 

وقال الصفدي في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ ١٦٤ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: "نواجه نظاما إسرائيليا لا حدّ لوحشية حروبه التدميرية على غزة، وعلى الضفة الغربية المحتلة وعلى استقرار سوريا ولبنان ومستقبلهما".

ورأى أن "الحكومة الإسرائيلية تريد تغيير خريطة المنطقة لتفرض الهيمنة الإسرائلية على عالمنا العربي"، قائلا: "هذا هو الخطر الذي يجب أن يفرض إعادة تقييم لكل أدوات عملنا المشترك". 

وأضاف: "نحن نعمل من أجل السلام العادل، لتحقيق الأمن الشامل، والاستقرار الدائم، لبناء المستقبل الذي يعيش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون وكل شعوب المنطقة بأمان وتعاون وأمل. لكن إسرائيل تمعن في إجراءاتها اللا شرعية، وسياساتها التوسّعية، وحروبها الوحشية. وهي تعمل من أجل الهيمنة على المنطقة".

وأشار الى أن مواجهة هذا الخطر المحدق تتطلب عملًا عربيا جماعيا. وقال: "علينا أن نعمل معًا، وفق استراتيجية شاملة، استراتيجية سياسية، اقتصادية، قانونية، دفاعية، توظف كل الأدوات المتاحة، لحماية مستقبلنا ومصالحنا، ولحماية حق المنطقة في العيش بسلام عادل ودائم، طريقها الوحيد هو تلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".

وعن سوريا، أكد الصفدي "دعم جهود سوريا لإعادة البناء على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة جميع مواطنيها وتحفظ حقوقهم". 

وحذر من تبعات الاعتداءات والتدخلات الإسرائيلية في سوريا وشؤونها، قائلا: "نقف مع سوريا الشقيقة في مواجهة كل مخططات التقسيم، وفي ضمان أمن جميع أهلها، مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات". 

وأكد أن استقرار سوريا ضرورة استراتيجية عربية ودولية. 

أخبار لبنان

أخبار دولية

أيمن الصفدي

لبنان

سوريا

إسرائيل

غزة

