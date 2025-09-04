مجلس أوروبا يحذر من ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة

حذّر مجلس أوروبا دوله الأعضاء الـ46 من مخاطر ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة، مشيرًا إلى احتمال تعرّض المرحّلين للتعذيب أو حتى الموت.



وقال مفوّض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان مايكل أوفلاهيرتي في بيان: "مثل هذه السياسات قد تعرّض النساء والرجال والأطفال لخطر كبير من الانتهاكات الجسيمة والمعاناة المستمرة".



لكن مجلس أوروبا وهو هيئة رقابية تعنى بحقوق الإنسان والديموقراطية في القارة، يرى أن هذه الإجراءات تطرح تحديات جدية.



وأوضح في تقرير أصدره المجلس تزامنًا مع البيان أنّ "سياسات الترحيل إلى الخارج قد تعرّض الأفراد للتعذيب أو لسوء المعاملة أو للترحيل الجماعيّ أو للاعتقال التعسفي، كما قد تهدّد حياتهم".



وحذّر التقرير كذلك من أن مثل هذه السياسات قد "تعرقل الوصول إلى حق اللجوء، وتحرم الأشخاص من الطعن القانوني في قرارات الترحيل".



وأيدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الشهر الماضي قرار قضاة إيطاليين أمروا بإعادة مهاجرين إلى إيطاليا بعدما تم ترحيلهم إلى ألبانيا من قبل حكومة جورجيا ميلوني.



وأوقفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا في العام 2022 خطة بريطانية لنقل مهاجرين إلى رواندا.