البابا ليو ناقش الوضع المأساويّ في غزة

ناقش البابا ليو الوضع المأساويّ في غزة خلال اجتماع مع الرئيس الإسرائيليّ إسحق هرتسوج، وفق ما أعلن الفاتيكان.



ودعا إلى إجراء مفاوضات لإطلاق الرهائن المتبقين ووقف دائم لإطلاق النار في القطاع.



وأملوا في استئناف المفاوضات على وجه السرعة لتأمين إطلاق الرهائن وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار بشكل عاجل وتسهيل الدخول الآمن للمساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضررًا وضمان الاحترام الكامل للقانون الإنسانيّ.



وشكر هرتسوج في وقت سابق البابا ليو على الاجتماع في منشور على موقع إكس، وقال إنه تلقى "ترحيبًا حارًا" في الفاتيكان.