وفاة المصمم جورجيو أرماني

أعلنت الشركة التي تحمل اسم مصمم الأزياء الإيطاليّ جورجيو أرماني وفاته عن عمر ناهز 91 عامًا.



وكان أرماني يعكس حداثة الأناقة والذوق الإيطاليين.



وكان يجمع أيضًا بين ذوق المصمم وفطنة رجل الأعمال، وأدار شركة تدر نحو 2.3 مليار يورو (2.7 مليار دولار) سنويًا.