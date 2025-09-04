حلفاء أوكرانيا الأوروبيون يبحثون مع ترامب في سبل زيادة الضغط على روسيا

تبحث الدول الأوروبية الداعمة لأوكرانيا مع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب في الضمانات الأمنية التي ينبغي تقديمها لكييف وسبل تكثيف الضغط على روسيا لحملها على الجلوس إلى طاولة مفاوضات السلام.



وبدأ اللقاء عبر الفيديو بين الرئيس الأميركيّ والقادة الأوروبيين الرئيسيين فضلًا عن الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي بعيد الساعة 14,00 بتوقيت باريس (12,00 ت غ) بحسب قصر الإليزيه.



قبل ذلك، كان قادة دول "تحالف الراغبين" الذي يضم حوالى 30 دولة غالبيتها أوربية تدعم أوكرانيا عسكريًا، أضفوا طابعًا رسميًا على الضمانات الأمنية التي يعتزمون توفيرها لأوكرانيا ما إن يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار.



وقال الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون إنّ اللقاء "سيسمح بوضع اللمسات الأخيرة على الضمانات الأمنية المتينة التي ستقدم لأوكرانيا".



وشدد رئيس الوزراء البريطانيّ كير ستارمر الذي يرأس مع ماكرون "تحالف الراغبين"، على أن "من الضروري زيادة الضغوط" على الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين فيما يستمر هذا الأخير "في تأخير مفاوضات السلام وشن هجمات مروعة على أوكرانيا".



ويأمل الأوروبيون أن يطلعوا من ترامب على الخطوات الملموسة التي يريد الأميركيون القيام بها لدعم جهودهم.



وهم يطالبون ترامب أيضًا بفرض عقوبات أميركية جديدة على روسيا التي لا تبدي أي "مؤشر" إلى أنها تريد وقف القتال على ما رأى الرئيس الأوكرانيّ الأربعاء.



وقال ترامب "ليست لدي أي رسالة للرئيس بوتين، فهو يعرف موقفي، وسيتخذ قرارا بطريقة أو أخرى"، مضيفا "مهما كان قراره، فإما أن نكون سعداء به أو غير سعداء. وإذا كنا غير راضين عنه، فسترون أشياء تحدث".