ترامب: على أوروبا التوقف عن شراء النفط الروسيّ

أبلغ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب الزعماء الأوروبيين بأنّ على أوروبا التوقف عن شراء النفط الروسيّ، وفق ما أعلن مسؤول في البيت الأبيض.



وقال إنه يساعد موسكو في تمويل حربها على أوكرانيا.



وانضم ترامب إلى دعوة دول "تحالف الراغبين"، بقيادة الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون، الذين يجتمعون لمناقشة سبل مساعدة أوكرانيا في صد الغزو الروسيّ.



وقال المسؤول: "دعا الرئيس ماكرون والقادة الأوروبيون الرئيس ترامب إلى اجتماع "تحالف الراغبين".



وأكد الرئيس ترامب ضرورة توقف أوروبا عن شراء النفط الروسيّ الذي يمول الحرب، إذ حصلت روسيا على 1.1 مليار يورو من مبيعات الوقود من الاتحاد الأوروبيّ في عام واحد.



وأكد الرئيس أيضًا ضرورة ممارسة القادة الأوروبيين ضغوطًا اقتصادية على الصين لتمويلها جهود روسيا الحربية.